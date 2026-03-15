Pentathlon Aurora Tognetti e Roberto Micheli campioni italiani senior 2026

Durante i Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno 2026, Aurora Tognetti e Roberto Micheli hanno conquistato il titolo di campioni nazionali. La competizione si è svolta con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, con le due atlete e il atleta che hanno primeggiato nelle rispettive categorie. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove disputate.

Aurora Tognetti e Roberto Micheli si sono laureati campioni nazionali nei Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno 2026. Al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti sono andate in scena le finali dei due comparti. Nella finale femminile il successo, come detto, è andato ad Aurora Tognetti che ha chiuso con 1477 punti contro i 1418 di Elena Micheli ed i 1412 di Irene Prampolini. Quarta posizione per Annachiara Allara con 1363 punti, quinta per Teresa Gioia con 1359 mentre è sesta Alice Gelormino con 1336. Per quanto riguarda la finale maschile, invece, successo per Roberto Micheli con 1575 punti contro i 1564 di Denis Agavriloaie, mentre è terzo Giorgio Micheli con 1557. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Aurora Tognetti e Roberto Micheli campioni italiani senior 2026 Articoli correlati Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani SeniorAl Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono tenuti i seeding round di scherma del Campionato Italiano Senior 2026 di pentathlon moderno: le... Pentathlon: parità tecnica a Fiano, Tognetti e MontecchiaAl Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono svolti i seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior 2026 di pentathlon moderno, con... Contenuti e approfondimenti su Aurora Tognetti Temi più discussi: Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior; Campionato Italiano Senior: i risultati delle qualifiche di venerdì 13 marzo; Pentathlon Moderno, stagione al via con il Campionato Italiano Senior; Pentathlon moderno: Assoluti al via a Fiano e Montelibretti. Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani SeniorAl Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono tenuti i seeding round di scherma del Campionato Italiano Senior 2026 di pentathlon moderno: le prove ... oasport.it Pentathlon, Aurora Tognetti conquista il bronzo ai Mondiali! Le azzurre sono d’oro nella graduatoria a squadreA Kaunas, in Lituania, si tingono d’azzurro i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno: nella finale femminile, infatti, Aurora Tognetti conquista la medaglia di bronzo individuale (specialità ... oasport.it Futura e Kids liga 2 Canobbio 28 febbraio 2026 Per l’AST Savosa Capriasca 16 nuotatori nella categoria Futura e 36 nella categoria Kids hanno partecipato alla 2 tappa Le giovani nuotatrici e giovani nuotatori seguiti dal team tecnico Samuel Nardelli, Aurora facebook