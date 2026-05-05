Gli Under 15 Eccellenza della Virtus Siena hanno conquistato la vittoria contro Valdelsa, diventando campioni regionali. La squadra, frutto di una collaborazione tra Virtus e Mens Sana, si è qualificata tra i 16 migliori team italiani di categoria. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i giovani atleti, che ora si preparano a competere a livello nazionale.

Grande risultato per la formazione U15 Eccellenza Stosa Virtus e nata dalla collaborazione tra Virtus e Mens Sana. I ragazzi allenati da Spinello hanno conquistato il secondo posto all’interzona di Russi (Ra) staccando il pass per le finali nazionali a Udine dal 10 al 16 maggio. Un percorso straordinario quello dei ragazzi classe 2011 che dopo essersi laureati campioni regionali con una sola sconfitta in campionato, si sono qualificati, unica squadra toscana, tra le migliori 16 formazioni d’Italia. Al concentramento i rossoblù hanno vinto all’esordio contro Casale Monferrato per 70-69 grazie al canestro di Gostinelli sulla sirena. Nella seconda gara i senesi hanno invece dovuto soccombere alla Virtus Bologna per 113-49.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket Giovanile. Gli Under 15 Eccellenza Virtus Siena battono Valdelsa. Ora sono campioni regionali e tra i migliori 16 team italiani

U15 Ecc.: Virtus Siena Vs. Pontedera Basket JB 25/26

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