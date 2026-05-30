La squadra gialloblù è a un passo dalla promozione dopo aver vinto la prima gara del playoff. La formazione avversaria, Audax, guida la serie con un vantaggio di 1-0, grazie alla vittoria ottenuta in gara uno. L’allenatore ha dichiarato che la squadra ha il controllo della serie, ma ha anche sottolineato che la promozione non è ancora assicurata e che bisogna continuare a lavorare.

"Adesso abbiamo il pallino in mano, siamo consapevoli di essere 1-0 ma non abbiamo ancora fatto niente". E’ soddisfatto ma molto prudente Paolo Gallerini, l’allenatore della Pallacanestro Audax Carrara che dopo la gara di andata del secondo turno playoff della divisione regionale 3 di basket (vinta dai gialloazzurri per 64-70), si appresta alla gara di ritorno (domenica, ore 18.30, palazzetto di Avenza, ingressi contingentati). "Avevamo preparato bene la partita, non siamo stati perfetti ma siamo stati concreti – dice il coach – per noi era una prova importante e abbiamo fatto l’effetto sorpresa. Loro hanno giocato sottotono, sono sicuro che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket dr3, gialloblù a un passo dalla promozione. Audax in vantaggio dopo la vittoria in gara1 Gallerini: "Non abbiamo ancora fatto niente»

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