Basket Nella gara 1 dei playoff della Dr3 Audax blitz a Livorno Fermata la Chimenti Leovino top scorer

Nella prima partita dei playoff della Divisione regionale 3, l’Audax ha conquistato una vittoria importante a Livorno. La squadra ha fermato la giocatrice Chimenti, una delle protagoniste della squadra avversaria, mentre Leovino si è distinto come miglior realizzatrice del match. La gara ha visto i biancoblu imporsi con decisione, dando un segnale forte per le sfide che verranno in questa fase della competizione.

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E’ un blitz pesante quello che l’Audax ha messo a segno a Livorno, nella gara 1 del primo turno dei playoff della Divisione regionale 3. La squadra di coach Paolo Gallerini si impone 62-69 (parziali 19-19, 36-37, 50-55) sulla Polisportiva Chimenti e adesso guarda con fiducia a gara 2 dove basterà vincere (non importa di quanto) per passare il turno senza andare a gara 3. In casa della prima classificata del girone I della seconda fase, i gialloazzurri (entrati nei playoff all’ultimo tuffo, in quarta posizione del girone L) giocano con personalità in un campo tradizionalmente ostico come lo sono tutti i campi livornesi. L’equilibrio tra le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket Nella gara 1 dei playoff della Dr3. Audax, blitz a Livorno. Fermata la Chimenti. Leovino “top scorer“ Notizie correlate Leggi anche: Basket Nella Divisione Regionale 3 l’Audax del coach Gallerini sfida la Chimenti nella Gara 1 dei playoff. "Sarà dura ma non diamo niente per scontato» Basket Nella Divisione regionale 3. L’Audax fa poker. Battuto il Porcari. Playoff alla portataPoker gialloazzurro per l’Audax che vince la quarta partita consecutiva della seconda fase della Divisione regionale 3, battendo il Porcari tra le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basket Nella gara 1 dei playoff della Dr3. Audax, blitz a Livorno. Fermata la Chimenti. Leovino top scorer; Il Basket Giarre sfida la corazzata Alfa Catania nella Gara 1 Playoff; Playoff Eurolega: risultati e tabellone aggiornati; Dany Basket Quarrata, ecco gara 1 Playout a Piazza Armerina. Coach Tonfoni: Dovremo superarci. Basket Nella Divisione regionale 3. Massa irresistibile. Esordio positivo nella gara 1 dei playoffEsordisce nei playoff con un +23, la Pallacanestro Massa che nella gara 1 degli spareggi promozione della divisione regionale ... sport.quotidiano.net Basket, Serie C: la Nova Basket lotta, ma perde in Gara-1 dei playoff contro la Virtus TrapaniSi apre con una sconfitta la serie playoff nel Campionato di Serie C per la Nova Basket, che cade in Gara-1 sul campo della Virtus Trapani con il punteggio di 72-64. Una partita intensa, fisica, vera, ... 98zero.com Il13. . BASKET B INTERREGIONALE. FINISCE IL SOGNO DELLA BCC PM SISTEMA PORDENONE, BATTUTA DAL PAVIA, ANCHE NELLA SECONDA PARTITA GIOCATA MERCOLEDI’ SERA AL CRISAFULLI facebook Nuoto, Atletica, Volley e Basket: nella Grande Estate della Casa dello Sport si assegneranno , con l’Italia che può sogna un ruolo di protagonista in tutte le discipline I Campionati Europei di Nuoto di Parigi dal 31 luglio al x.com