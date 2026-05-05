Nella Divisione Regionale 3 di basket, l’Audax affronta questa sera la Polisportiva Chimenti nella prima partita dei playoff, con inizio alle 21.45. La squadra guidata dal coach Gallerini si prepara a scendere in campo contro i livornesi, in una sfida che si preannuncia impegnativa. Entrambe le formazioni cercano di ottenere un risultato positivo per avanzare nella serie.

Gara 1 dei playoff per l’Audax che questa sera (ore 21.45) fa visita ai livornesi della Polisportiva Chimenti. Classificati in quarta posizione nel girone L (ultimo posto disponibile per la griglia promozione) con 12 punti, secondo la formula del campionato i gialloazzurri devono incontrare la prima del girone I) quel Chimenti che tra prima e seconda fase ha totalizzato 22 punti. "Sarà dura, ma siamo arrivati dove nessuno ci avrebbe scommesso – dice coach Paolo Gallerini - Aabbiamo fatto una bella cavalcata (cinque vittorie nelle ultime cinque partite, ndr) e adesso giochiamo i playoff che sono sempre un terno al lotto". Gallerini ha recuperato Nicoli: "A Lucca ha giocato bene anche se è ancora un po’ arrugginito", ma questa sera deve rinunciare a Gentile per impegni di lavoro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione Regionale 3 l’Audax del coach Gallerini sfida la Chimenti nella Gara 1 dei playoff. "Sarà dura ma non diamo niente per scontato»

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