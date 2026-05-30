La Saturno Guastalla ha vinto la seconda semifinale contro Icare Cavriago, qualificandosi per la finale della Divisione Regionale 2. La squadra si affronterà con la Valtarese, che ha superato Campagnola nella gara decisiva delle semifinali. La finale sarà tra le squadre di Reggio Emilia e Parma.

Finale reggiano-parmense in Divisione Regionale 2, con la Saturno Guastalla che piega per la seconda volta l’Icare Cavriago e raggiunge la Valtarese, che ha dominato gara-2 di semifinale contro l’outsider Campagnola. Al PalaChiarelli i padroni di casa timbrano il pass per accedere all’atto conclusivo della stagione imponendosi 68-64 sui mai domi cavriaghesi: gli ospiti di coach Croci provano a ribaltare il -10 del "Pianella" aggrappandosi a Cantagalli (16 punti) e Asta (11), ma Alberto Neri (foto) e compagni controllano l’incontro nei momenti chiave grazie a un monumentale Lucchini (25), spalleggiato da Colla (15) e Verzellesi (12), e gestisce il vantaggio nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Divisione Regionale 2. La Saturno si prende la finalissima. Sfiderà i parmensi della Valtarese

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