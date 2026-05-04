Basket | la Robur Brindisi si impone a Taranto e conquista la finale della Divisione Regionale 3

La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, ha vinto la partita contro la Dynamic Taranto in trasferta con il punteggio di 72-69 dopo un tempo supplementare. La sfida si è svolta a Taranto e ha permesso alla squadra di qualificarsi per la finale della Divisione Regionale 3. La partita è stata molto combattuta e ha visto un prolungamento per determinare il risultato finale.

BRINDISI - La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, conquista l’accesso alla finale della Divisione Regionale 3 superando in trasferta la Dynamic Taranto per 72-69 dopo un tempo supplementare ricco di emozioni. Con questo successo, i ragazzi di coach Isidoro chiudono la serie di semifinale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Minors Basket Serie DR3: La Robur Brindisi vince a Manduria e conquista i playoffBRINDISI - La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone in trasferta sulla Vis Nova Manduria con il punteggio di 79-48. Playoff DR3: la Robur Brindisi travolge il Taranto con un muro difensivo? Cosa sapere La Robur Brindisi batte il Dynamic Taranto 81-58 nella prima semifinale playoff DR3. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58; DR3, Play off: la Robur Brindisi vince gara 1 contro la Dynamic Taranto; Playoff basket | il BC Lucca domina il Forlimpopoli con 81-67. Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58I brindisini volano sull’1-0 nella serie e sabato a Taranto hanno il primo match point per conquistare la finale ... brindisireport.it La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, conquista l’accesso alla finale della Divisione Regionale 3 superando in trasferta la Dynamic Taranto per 72-69 dopo un tempo supplementare ricco di emozioni. Con questo successo, i ragazzi di coach Isidoro c - facebook.com facebook