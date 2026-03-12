basket divisione regionale 1 disfatta legends sconfitta a pisa rossi si dimette

I Legends di basket della divisione regionale 1 hanno subito una pesante sconfitta a Pisa nella nona giornata di ritorno, in una partita decisiva per la classifica. La squadra gialloviola ha perso di due punti contro i padroni di casa, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Dopo l’incontro, il coach Rossi ha annunciato le sue dimissioni.

Caporetto gialloviola a Pisa dove i Legends precipitano senza paracadute, nella gara della nona di ritorno della divisione regionale 1 di basket, dove si è giocato per due punti pesanti tra due squadre che lottano per salvarsi. I carraresi perdono 103-61 (parziali (31-21, 53-36, 79-50), una disfatta che provoca un terremoto con le dimissioni di coach Guglielmo Rossi, del suo vice Mirco Pedrini e del ds Giovanni Pennucci (nella foto). Ma a Pisa, oltre alle teste, sono caduti anche tanti record (tutti negativi): contro il Cus arriva la decima sconfitta consecutiva; nel girone di ritorno la squadra non ha mai vinto e non vince dal 21 dicembre a Pescia; i pisani sfondano quota 100 e per i carraresi arriva anche un -41 (il peggiore passivo di tutta la stagione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

