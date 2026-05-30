Baseball | Parmaclima Bologna sorridono nel venerdì di Serie A1

Notizia in breve

Nel venerdì di Serie A Gold 2026 di baseball, Bologna ha ottenuto una vittoria schiacciante per 9-1 contro Reggio Emilia. La partita si è conclusa senza difficoltà per i padroni di casa, che hanno rafforzato la loro posizione in classifica, attualmente seconda. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con Bologna che ha dominato dall'inizio alla fine.