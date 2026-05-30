Baseball | Parmaclima Bologna sorridono nel venerdì di Serie A1

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel venerdì di Serie A Gold 2026 di baseball, Bologna ha ottenuto una vittoria schiacciante per 9-1 contro Reggio Emilia. La partita si è conclusa senza difficoltà per i padroni di casa, che hanno rafforzato la loro posizione in classifica, attualmente seconda. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con Bologna che ha dominato dall'inizio alla fine.

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Tutto facile per Bologna  nel venerdì valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. La Fortitudo è uscita vittoriosa per 9-1 nella sfida contro Reggio Emilia, consolidando così la sua posizione ai piani alti della classifica, dove occupa la seconda piazza. Nello specifico gli emiliani si sono imposti sugli avversari con il risultato di 9-1, segnando almeno un punto in sette dei nove inning a disposizione contro l’unico timbro da parte del Palafinger, arrivato solo nell’ottava ripresa.   Vince anche la capolista Parmaclima, reduce dall’ottima parentesi in Champions League, squadra che ha battuto Collecchio per 11-9 con il brivido indirizzando il match già dal primo round, dove sono stati segnati quattro punti, salvo poi subire il comeback degli avversari e avere la meglio grazie a un extra inning dominato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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