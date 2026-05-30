Due sospettati sono stati arrestati in relazione all’attacco all’agenzia a Barletta. Don Coluccia ha affermato che non si permetterà ai clan di ottenere spazio nella zona. Ha spiegato che il metodo delle tre P prevede prevenzione, presenza e repressione, per contrastare le attività criminali. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’attacco e identificare eventuali complici. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei sospettati.

? Domande chiave Chi sono i due sospettati arrestati per l'attacco all'agenzia?. Come funziona il metodo delle tre P proposto da Don Coluccia?. Perché l'attacco a un singolo imprenditore minaccia l'intera città?. Cosa deve fare la comunità per evitare il controllo dei clan?.? In Breve Attacco all'agenzia di Flavio Basile avvenuto il 19 maggio scorso a Barletta.. Carabinieri hanno già identificato e arrestato due sospettati per il danneggiamento.. Don Antonio Coluccia propone il metodo delle tre P tramite scuola e cultura.. L'impatto sociale riguarda la difesa del tessuto civile e dei giovani barresi.. Don Antonio Coluccia a Barletta per sostenere Flavio Basile dopo l’attacco alla sua agenzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barletta, Don Coluccia stringe Basile: «Non daremo spazio ai clan»

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