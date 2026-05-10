Don Coluccia un prete all' inferno | così sfida pure il Quarticciolo

Mercoledì, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nel quartiere, coinvolgendo i Falchi della Squadra Mobile. Il giorno successivo, i carabinieri della Compagnia Casilina e del Radiomobile hanno condotto un’operazione nella stessa zona. Tra le vicende emerse, un prete è stato accusato di aver usato espressioni forti sui social, definendo un sacerdote defunto “all’inferno”.

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Mercoledì il blitz dei Falchi della Squadra Mobile. Giovedì un'operazione dei carabinieri della Compagnia Casilina e del Radiomobile. Venerdì i fuochi d'artificio per annunciare l'arrivo di un nuovo carico di droga, con gli spacciatori in festa per le vie del quartiere, pronti ad accogliere un fiume di acquirenti. Una sequenza che al Quarticciolo, uno dei quartieri più difficili della periferia Est e tra le maggiori piazze di spaccio della Capitale, può ripetersi più volte nel corso della settimana. E questo vuol dire una cosa sola: l'impegno, anzi, il super impegno delle forze dell'ordine, purtroppo, non basta. Così come non bastano la "zona rossa", sperimentata nei mesi scorsi, e il "decreto Caivano".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Don Coluccia un prete all'inferno: così sfida pure il Quarticciolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quarticciolo, don Coluccia denuncia: i pusher tornano dopo il blitz? Domande chiave Come fanno i pusher a riprendere il controllo dopo il blitz? Cosa segnalano i fuochi d'artificio durante gli scambi di droga? Come... Roma, don Coluccia tra i pusher a Quarticciolo. Poi l'annuncio: "Presidi civici per esortare le coscienze"A denunciare l'accaduto è don Antonio Coluccia, il prete salentino che da anni si batte contro lo spaccio di droga nelle periferie della Capitale "A...