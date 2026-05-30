A Bari, le truffe rivolte agli anziani sono aumentate del 40%, con i criminali che sfruttano l'intelligenza artificiale per creare nuovi raggiri digitali. I truffatori clonano le voci dei familiari per ingannare le vittime e ottenere denaro. Molti anziani scelgono di non denunciare gli episodi, spesso per paura o mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine. Le autorità hanno avviato campagne di sensibilizzazione e monitoraggio online per contrastare questi comportamenti.

? Domande chiave Come fanno i truffatori a clonare la voce dei familiari?. Perché molti anziani decidono di non denunciare questi raggiri?. Quali sono i nuovi profili che simulano l'identità dell'Inps?. Dove si può contattare lo sportello dedicato per la prevenzione?.? In Breve In Puglia 500 anziani truffati nell'ultimo anno con due episodi giornalieri medi.. Eurispes riporta 42.890 truffe nazionali nel 2024 contro 37.108 del 2023.. Uil Pensionati Puglia e Inps regionale hanno concluso la campagna in sei tappe.. Sportello Antitruffa attivo per assistenza al numero 327 4133493 nei giorni feriali.. A Bari le truffe agli anziani sono aumentate del 40% nell’ultimo anno, con un boom di raggiri tecnologici che colpisce duramente la provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, truffe agli anziani +40%: l’IA crea nuovi raggiri digitali

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Temi più discussi: Truffe agli anziani, a Bari si registra un incremento del 40%: con l'AI i truffatori riescono a riprodurre voci e immagini dei familiari; Truffe agli anziani, in Puglia circa 500 casi in un anno. Bari la provincia più colpita; Truffe agli anziani, in Puglia 500 denunce in un anno: a Bari casi in aumento del 40%; Truffe agli anziani, in Puglia 500 casi in un anno: a Bari aumento del 40%.

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