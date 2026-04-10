Truffe agli anziani come difendersi dai raggiri? Incontro pubblico a Fiumicino

Martedì 22 aprile alle 10:00 si svolgerà un incontro pubblico presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, dedicato alla prevenzione delle truffe rivolte agli anziani. L’evento sarà rivolto principalmente alle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di fornire informazioni e consigli pratici su come riconoscere e difendersi dai raggiri. La partecipazione è aperta a tutti e l’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione sulla sicurezza.

Fiumicino, 10 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe, con un’attenzione particolare rivolta alle persone più fragili. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti semplici e concreti per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro, attraverso un momento di informazione e confronto diretto con istituzioni ed esperti del settore. All’evento parteciperanno il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, l’ assessore alle Politiche sociali Monica Picca, il Segretario Generale del Si. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Truffe agli anziani, la polizia lancia una campagna per difendersi dai raggiriL'iniziativa, nata in collaborazione con tutti i sindaci della provincia, illustra come riconoscerle in tempo in modo da avvisare le forze... Truffe agli anziani, a Campo Calabria i consigli dell'Arma su come difendersi dai raggiriProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe, con particolare attenzione alla tutela dei più vulnerabili. Temi più discussi: Emergenza truffe agli anziani, video per imparare a difendersi; Truffe agli anziani, diciannove tentativi in poche ore nel Pordenonese, uno solo va a segno; Emergenza truffe, a Roma parte la campagna per aiutare gli anziani della città; ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI: LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA A FIANCO DEI CITTADINI - Questura di Venezia | Polizia di Stato. Truffe agli anziani: un video con le storie di alcuni lecchesi per informare e prevenireIn Prefettura, nel pomeriggio di oggi, è stato presentato Conoscere, prevenire, sostenere Tutti possono cadere nella rete, indipendentemente dall’età. Progetti come questo sono molto importanti LE ... msn.com Truffe agli anziani, incontro con la Polizia di Stato nei locali dell’ex Circoscrizione di SbarreNei giorni scorsi presso i locali dell’ ex Circoscrizione di Sbarre, sede delle attività del progetto Anziani: valore di comunità finalizzato alla socializzazione e all’inclusione sociale dei citt ... citynow.it Sacile e Pordenonese nel mirino dei truffatori: 19 tentativi in poche ore https://www.friulioggi.it/cronaca/raffica-truffe-agli-anziani-tentativi-solo-una-segno-8-aprile-2026/ #truffe #anziani #carabinieri #pordenone #sacile #friuli #pordenonenews - facebook.com facebook Raffica di truffe agli anziani nel Pordenonese: 19 tentativi in poche ore, uno riuscito. Fondamentale la prevenzione. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inprimopiano x.com