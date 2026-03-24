È lui quello famoso Investito mentre attraversa la strada è morto poco dopo in ospedale

Ancora sangue sull’asfalto e ancora una tragedia che scuote profondamente una città già segnata da episodi simili. Nel giro di poche ore, Napoli si è ritrovata a fare i conti con un nuovo investimento, il secondo in pochissimo tempo, che ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza stradale e dei controlli nelle principali arterie urbane. Solo domenica sera, infatti, un grave incidente al Corso Garibaldi aveva provocato il ferimento di due donne, travolte da un’auto guidata da un 34enne poi arrestato perché risultato positivo all’alcol-test. Un episodio che aveva già acceso polemiche e indignazione, ma che purtroppo non è rimasto isolato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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