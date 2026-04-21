La Fiera del Levante parla cinese | accordo con Guangzhou per portare buyer e aziende a Bari

La Fiera del Levante ha annunciato una collaborazione con una città cinese, con l’obiettivo di coinvolgere aziende e acquirenti provenienti dalla Cina. La missione istituzionale a Guangzhou si è conclusa con l’invio di una lettera di ringraziamento da parte del presidente della Fiera. L’accordo mira a rafforzare i rapporti commerciali tra la Puglia e la Cina, favorendo scambi e opportunità di business tra le due realtà.

Il ponte commerciale tra la Puglia e l’Oriente si consolida. Si è conclusa con l’invio di una lettera ufficiale di ringraziamento la missione istituzionale a Guangzhou (città conosciuta anche con il nome di Canton) del presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. L’obiettivo è chiaro.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari capitale del food and beverage: inaugurata in Fiera la decima edizione di Levante ProfTaglio del nastro questa mattina alla Fiera del Levante di Bari per la decima edizione di Levante Prof, la manifestazione dedicata ai professionisti... Il caffè d'eccellenza protagonista alla Fiera del Levante di BariQuarta Caffè sarà protagonista a Levante PROF dall'8 all'11 marzo 2026 con imperdibili proposte per appassionati e professionisti Un caffè... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vintage Market Bari 2026: in Fiera del Levante il più grande mercato vintage del Sud Italia; Non chiamatelo vecchio: il Vintage è alla fiera del Levante di Bari; BTM Italia 2026, la Puglia apre al mondo: inaugurata a Bari la XII edizione del salone nazionale del turismo; Bari – Piano di Formazione Specialistica, concluso il primo incontro in Fiera del Levante. Fiera del Levante, ponte con la Cina: avviato dialogo con la Canton Fair per nuove collaborazioniBARI - Si è conclusa con una lettera di ringraziamento la missione istituzionale del presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, in Cina, a Canton, sede della China Import and Export Fai ... giornaledipuglia.com Fiera del Levante, al via il nuovo Piano di formazione specialistica della Regione PugliaAl via in Fiera del Levante a Bari il nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia ... trmtv.it Al via in Fiera del Levante a Bari il nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia facebook