Bari infermiere del 118 stava soccorrendo due minorenni | pugno in faccia dal padre di uno di loro Nella notte l' inqualificabile aggressione

Un infermiere del 118 stava soccorrendo due minorenni a Bari quando è stato colpito con un pugno in faccia dal padre di uno dei due. L'aggressione è avvenuta nella notte. La ASL Bari ha condannato l'episodio e ha espresso solidarietà all'infermiere. Sono in corso indagini per identificare l'autore dell'aggressione.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: «La ASL Bari condanna fermamente la vile aggressione ai danni di un infermiere del 118, proprio mentre prestava soccorso: si tratta di un gesto inqualificabile, di una violenza del tutto immotivata, che non può essere tollerata anche perché compromette il regolare svolgimento di un pubblico servizio di emergenza. Ho espresso direttamente la mia solidarietà al nostro infermiere al quale, oltre alla vicinanza umana e professionale, la ASL garantirà tutto il supporto necessario, compresa la tutela legale». Così il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, a seguito della nuova aggressione... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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