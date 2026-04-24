Ha picchiato l' infermiere che lo stava soccorrendo condannato

Un uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento dopo aver aggredito un infermiere che stava intervenendo per soccorrerlo. L'aggressione si è verificata durante un intervento di assistenza, portando alla sentenza di condanna da parte del tribunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo il processo.

Condannato a sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni l'uomo che ha picchiato l'infermiere che lo stava soccorrendo. Lo ha disposto il tribunale di Barcellona.Dopo l’aggressione l’uomo si era allontanato dai luoghi per non farsi identificare. L’infermiere professionale dopo aver.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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