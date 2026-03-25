A 15 anni prende il Suv del padre e guida di notte insieme agli amici | multato uno di loro aveva anche un coltello

Durante la notte a Ballabio, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 15 anni che guidava un Suv del padre. Con lui c’erano due amici di 16 anni, uno dei quali portava un coltello a scatto. Il giovane è stato multato, mentre il veicolo è stato sequestrato. Nessuna persona ha riportato ferite.

I carabinieri di Lecco hanno sorpreso di notte un 15enne al volante del Suv del padre a Ballabio. Insieme al ragazzo, c'erano due amici di 16 anni, uno dei quali aveva un coltello a scatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a BallabioBallabio (Lecco), 24 marzo 2026 – Alla guida del suv un ragazzino di appena 15 anni. Leggi anche: Guida un suv a quindici anni. L’amico ha un coltello in tasca Contenuti e approfondimenti su A 15 anni prende il Suv del padre e... Argomenti discussi: A 15 anni prende il Suv del padre e guida di notte insieme agli amici: multato, uno di loro aveva anche un coltello; Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza. Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a BallabioA bordo due amici di 16 anni, uno con un coltello a serramanico. I genitori non ne sapevano nulla. Multe salate per tutti ... msn.com