Scafatese esplode la grana stadio | corsa contro il tempo per evitare la stessa sorte del Sorrento

La squadra della Scafatese si trova al centro di una disputa riguardante lo stadio, con una corsa contro il tempo per risolvere la questione prima che si ripeta la stessa situazione vissuta dal Sorrento. Da anni, alcuni soggetti stanno tentando di affrontare e gestire i problemi legati all’impianto sportivo, mentre altri cercano di evitare che la crisi si ripeta.

Un destino comune con tutti i sacrifici del caso. e c'è chi li sta facendo da anni e chi vorrebbe scongiurare questa evenienza. Si tratta della Scafatese che è vicina alla promozione in Serie C ma rischia di dover traslocare in altra area per l'inadeguatezza del 'Vitiello' alla categoria superiore. Un'eventualità che la società non vorrebbe prendere in considerazione ma deve farci i conti. In questi giorni – recita il comunicato della società – si è tornati a parlare dello stadio "Vitiello" e del futuro della nostra casa sportiva. Da Presidente della Scafatese Calcio sento il dovere di esprimere un pensiero chiaro, con rispetto verso tutti e con un solo obiettivo: il bene della Scafatese e della città di Scafati.

