Corsa contro il tempo Milan Modric già al lavoro Ma il futuro è un’incognita

Luka Modric è tornato ad allenarsi con il Milan e si è presentato a Milanello ieri mattina intorno alle 10. Dopo aver svolto terapie e esercizi individuali, il calciatore ha ripreso le attività sul campo. La sua presenza si inserisce in un momento di attesa e incertezza sul suo futuro con il club. La società ha confermato la sua partecipazione agli allenamenti senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

L’arrivo a Milanello intorno alle 10 di ieri mattina. Poi, subito terapie e lavoro individuale. Luka Modric è (già) tornato. E il Milan si aggrappa al suo “maestro“. Domenica scorsa lo scontro aereo con Manuel Locatelli nel finale della sfida con la Juventus. Il giorno successivo l’operazione alla clinica La Madonnina "per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro". Stagione finita, la traduzione conseguente e pressoché automatica. Secondo tutti, con tanto di auguri "di pronta guarigione in vista della Fifa World Cup" da parte del club. Non secondo Modric che punta al (difficile) rientro per l’ultima della stagione, a San Siro contro il Cagliari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Corsa contro il tempo. Milan, Modric già al lavoro. Ma il futuro è un’incognita Notizie correlate Leggi anche: Tegola Milan, stagione finita per Modric: si è operato per la frattura allo zigomo. Corsa contro il tempo per i Mondiali Rinnovo Modric, il croato e il Milan al bivio finale: Allegri spinge per la permanenza ma c’è un’incognita!Rinnovo Modric, il croato e il Milan al bivio finale: Allegri spinge per la permanenza ma c’è un’incognita! Casemiro, altro che Inter! C’è apertura... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giustizia e Pnrr: corsa contro il tempo per tagliare i tempi dei processi; La corsa contro il tempo per salvare 45 bambini ucraini deportati da Mosca; La corsa contro il tempo di GTA VI: dipendenti stremati e notti insonni; Prosegue la corsa contro il tempo per rintracciare il kitesurfer scomparso in mare. Corsa contro il tempo a Cabras per il ripristino delle spiagge: Useremo risorse comunaliLa spiaggia della torre di San Giovanni, insieme a quella più a nord. Poi ancora Mari Ermi. Sono questi tratti di costa del Sinis che presentano ancora le maggiori criticità a seguito delle forti mare ... linkoristano.it Alloggi per gli studenti: corsa contro il tempo per i fondi CdpIl conto alla rovescia per il piano dei 60mila alloggi universitari previsti dal Pnrr è già cominciato. Il bando lanciato a gennaio dalla Cassa Depositi e Prestiti si ... ilmattino.it Da marzo spopola su TikTok e Instagram: ragazzi che irrompono di corsa nelle chiese di Scientology. Ecco cos'è lo speedrun. - facebook.com facebook #Locatelli: "Corsa Champions Dobbiamo vincere le partite e andarci" x.com