Il proprietario del Bari Calcio ha contattato sia il presidente di un'altra società calcistica sia il Comune per discutere del futuro della squadra. Il sindaco ha comunicato che sono in corso trattative, senza fornire dettagli specifici. La proprietà attuale ha tempo fino al 30 giugno 2028, ma non è chiaro se ci saranno cambiamenti o conferme riguardo alla gestione. La situazione rimane incerta, senza annunci ufficiali.

Il futuro della Ssc Bari è al momento ancora un’incognita. Sulla società c’è lo spettro della scadenza del 30 giugno 2028, data oltre la quale non sarà più possibile avere una multiproprietà ed entro la quale i De Laurentiis dovranno decidere cosa fare. In questo contesto di incertezza, si susseguono voci relative a possibili interessamenti al Bari da parte di imprenditori. L’ultima voce parla di Massimo Ferrero, 75 anni, imprenditore cinematografico ed ex patron della Sampdoria. Ferrero, stando a quanto emerso nella giornata di ieri, avrebbe preso contatti sia con i De Laurentiis che con il Comune. A confermare questo possibile interessamento dell’ex patron della Sampdoria per il Bari Calcio è stato ieri pomeriggio il sindaco, Vito Leccese, in diretta su Telebari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari Calcio, Massimo Ferrero contatta De Laurentiis e il Comune: l'annuncio del sindaco sulle trattative

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