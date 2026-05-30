Jannik Sinner è stato eliminato nel secondo turno del Roland Garros, con una sconfitta che ha attirato attenzione per le modalità in cui si è verificata. La partita si è conclusa in modo tale che, secondo un commentatore, era impossibile per lui vincere considerando le condizioni di gioco. La sconfitta rappresenta uno dei risultati più discussi del torneo, destando interesse tra addetti ai lavori e appassionati.

La sconfitta subita nel secondo turno del Roland Garros da Jannik Sinner, soprattutto per lo modalità con cui è avvenuta, è un risultato su cui si discuterà per diverso tempo. Il numero uno del mondo, a un passo dalla vittoria contro Juan Manuel Cerundolo, è stato fermato da un malessere fisico che lo ha pesantemente penalizzato. Corrado Barazzutti, ex capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, ne ha parlato all’Adnkronos. Sulle particolari condizioni climatiche in cui si è disputata la partita e sulla resistenza di Sinner: “ In quelle condizioni può capitare di avere un malore, devo dire che è stato eroico per come ha combattuto ma nelle condizioni in cui si trovava era impossibile vincere “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Barazzutti: “In quelle condizioni era impossibile vincere per Sinner”

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