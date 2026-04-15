Durante un’intervista, Corrado Barazzutti ha dichiarato che, secondo lui, Jannik Sinner è ormai il favorito per il torneo di Parigi, superando Carlos Alcaraz. Barazzutti ha espresso questa opinione senza esitazioni, sottolineando che Sinner ha ormai preso il comando tra i candidati principali. La frase lascia intendere che il giocatore italiano gode di una posizione di vantaggio rispetto agli altri contendenti nel contesto del torneo.

“Sinner? Per me il favorito a Parigi è oramai lui, ha staccato Alcaraz”. Lo dice sicuro Corrado Barazzutti nell’intervista a La Repubblica, lanciando un messaggio chiaro. Dopo il trionfo di Montecarlo, l’ex capitano della Coppa Davis legge il momento dell’azzurro con grande lucidità, mettendo al centro soprattutto l’aspetto mentale: “Oggi Jannik è una spanna superiore anche ad Carlos — ha commentato nell’intervista — Ha imparato a giocare bene sulla terra rossa quanto sul cemento, se non meglio: è tutta una questione di testa. E la sua è speciale ”. La questione non è solo tecnica, ma legata a un cambio di approccio, a una consapevolezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la profezia di Corrado Barazzutti: "Cosa accadrà a Parigi"

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