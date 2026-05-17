Jannik Sinner e la missione Roland Garros | Zero tennis nei prossimi giorni | è il torneo dell’anno Vincere tutti i Masters 1000? Impossibile

Jannik Sinner ha appena vinto gli Internazionali d’Italia 2026, battendo in finale Casper Ruud con due set 6-4. Nei giorni successivi, il tennista italiano ha annunciato di fermarsi con l’attività agonistica, dichiarando che non giocherà altri match prima di Roland Garros. Ha anche affermato che puntare a vincere tutti i Masters 1000 è un obiettivo molto difficile da realizzare. La sua partecipazione al torneo francese rappresenta un passo importante nel suo percorso stagionale.

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Jannik Sinner ha poco fa conquistato il titolo degli Internazionali d’Italia 2026 battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4. Per l’altoatesino è arrivato il tanto rincorso primo trofeo davanti al pubblico di casa, nonché il sesto Masters 1000 consecutivo. L’Italia può nuovamente festeggiare un campione dell’ATP di casa 50 anni dopo Adriano Panatta. In conferenza stampa, il numero uno del mondo ha risposto alle domande dei media. Sul valore delle sue vittorie: “Certo, prima del torneo o prima di certe partite, sai bene per cosa stai giocando. Questo fa anche parte del mio lavoro: sapere cosa sta succedendo. Ma allo stesso tempo cerco sempre di mettermi nelle condizioni migliori per essere il miglior giocatore di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e la missione Roland Garros: “Zero tennis nei prossimi giorni: è il torneo dell’anno. Vincere tutti i Masters 1000? Impossibile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner reagit au forfait de Carlos Alcaraz à Roland Garros Sullo stesso argomento Sinner-Ofner, per Jannik inizia la corsa al quinto Masters 1000 dell'anno: il pronosticoTutto pronto per il debutto del numero uno del mondo sul Centrale del Foro: non ci sono precedenti a livello Atp con il rivale austriaco Dopo tanti... Leggi anche: Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros” Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria di Roma Vado giorno dopo giorno. È stato un torneo fenomenale, con tante cose positive. Sono arrivato qui solo con due giorni di allenamento. Oggi c'era tanta tensione e il tennis di entrambi non è stato il massimo x.com Esecutivo della TV italiana su Jannik Sinner, tennis e Eurovision [Bounces] reddit Jannik Sinner e la missione Roland Garros: Zero tennis nei prossimi giorni: è il torneo dell’anno. Vincere tutti i Masters 1000? ImpossibileJannik Sinner ha poco fa conquistato il titolo degli Internazionali d'Italia 2026 battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4. Per ... oasport.it Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia per la prima voltaHa battuto agilmente Casper Ruud in finale, diventando il secondo giocatore a vincere tutti i nove tornei Masters 1000 ... ilpost.it