Nella Camera di Commercio si è tenuto un convegno dedicato alla gestione di bar e ristoranti, intitolato “Dal pos al profitto”. L’evento, organizzato da Confesercenti con il patrocinio dell’ente camerale, ha affrontato temi come l’uso del pos, la contabilità e i controlli fiscali. Durante l’incontro si è discusso delle difficoltà del settore, sottolineando la forte pressione a cui sono sottoposti gli operatori.

Nella Camera di Commercio si è svolto nei giorni scorsi il convegno ’Dal pos al profitto: la corretta gestione dei corrispettivi e analisi della redditività’, organizzato da Confesercenti con il patrocinio della Camera di Commercio. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di titolari e gestori di bar, ristoranti e attività di somministrazione del territorio provinciale, confermando l’elevata sensibilità della categoria rispetto ai temi della compliance fiscale e della gestione economica. Il convegno ha affrontato uno dei nodi più critici per i pubblici esercizi: la corretta gestione dei dati trasmessi attraverso il registratore telematico e la loro coerenza con i dati Pos, in un contesto di controlli sempre più automatizzati da parte dell’ Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bar e ristoranti: la sfida . Pos, contabilità e controlli: "Settore, forte pressione"

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