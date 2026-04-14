Scuola Grosseto il bar solo con POS | studenti esclusi dal cibo

Nell’istituto superiore di Grosseto, un bar interno accetta solo pagamenti digitali tramite POS, escludendo così gli studenti che preferiscono o sono costretti a usare contanti. La decisione ha causato disagi tra gli studenti, che trovano difficile acquistare cibo senza la possibilità di pagare con bancomat o carta di credito. La scelta ha attirato l’attenzione sul problema dell’accesso ai beni di prima necessità e su come questa possa influire sulla quotidianità degli studenti.

Un problema di accesso ai beni essenziali sta emergendo tra le mura dell'istituto superiore Leopoldo II di Lorena a Grosseto, dove il bar interno ha deciso di accettare esclusivamente pagamenti digitali. Questa scelta esclude di fatto gli studenti che non possiedono carte elettroniche o strumenti tecnologici per i pagamenti, impedendo loro di acquistare prodotti fondamentali come l'acqua durante le ore scolastiche. Il divario digitale tra le scrivanie e la gestione dei servizi scolastici La segn .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Grosseto, il bar solo con POS: studenti esclusi dal cibo Grosseto: 3 furti al bar, rubati solo 204 euro in contantiNel cuore di Grosseto, un bar della piazza della Palma ha subito tre intrusioni in pochi mesi, con ladri che hanno forzato serrature e preso... Referendum giustizia, studenti e lavoratori fuori sede esclusi dal voto: scoppia la protesta in SiciliaFlc Cgil denuncia l’esclusione di centinaia di migliaia di giovani siciliani fuori residenza per studio o lavoro, definendo la scelta una violazione... Al Polo universitario di Grosseto consegnati gli attestati della Società Dante Alighieri: «L’integrazione comincia dai banchi di scuola» - facebook.com facebook