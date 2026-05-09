A Forte dei Marmi, un venditore senza autorizzazioni è stato multato con una sanzione di 5.000 euro. Durante un controllo, sono stati sequestrati diversi articoli tra sciarpe, borse e bigiotteria, mentre tra la merce spuntava anche un terminale Pos, che permette pagamenti con carte di credito. La presenza di un Pos in un’attività abusiva ha attirato l’attenzione delle autorità durante l’intervento.

Forte dei Marmi (Lucca), 9 maggio 2026 – A Forte dei Marmi è stato scoperto un venditore abusivo: tra sciarpe, borse e bigiotteria spunta pure il Pos. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale durante un controllo anti-contraffazione e anti-abusivismo commerciale in viale Franceschi. A finire nei guai un 27enne originario del Pakistan, fermato mentre rientrava dalla zona mare con merce destinata alla vendita itinerante senza autorizzazioni. Con sé aveva decine di articoli pronti per essere piazzati ai turisti lungo la costa versiliese, ma anche un moderno dispositivo elettronico con Sim integrata per accettare pagamenti con carte e bancomat.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, venditore abusivo ma con il Pos: scatta la multa di 5mila euro

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...

"Ma in Italia serve la patente per la moto?": fermato dai vigili, scatta la multa da 5mila euroUn controllo di routine si è trasformato in un episodio surreale nel pomeriggio di giovedì a Gatteo Mare.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Forte dei Marmi: magnate compra una villa da 6 milioni, poi ci ripensa e fa causa: il tribunale gli dà torto; Palio di Legnano, è il giorno dei manieri aperti; Starhotels acquista Villa Blu a Capri. Lca e Advand Nctm gli studi sul deal.

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a FELTRE sabato 16 maggioA grandissima richiesta ritorna nel Bellunese lo spettacolo del mercato di qualità più famoso d’Italia A grande richiesta tornano nel Bellunese Gli Ambulanti ... ilgazzettino.it

Il 1° maggio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano la festa a LegnanoTornano in città per la Festa del pane mercoledì 1° Maggio le mitiche e originali boutique a cielo aperto, ospiti della Contrada La Flora ... varesenews.it

C'è una linea sottilissima che separa il giocatore forte (molto forte) che sa di esserlo e il giocatore forte (molto forte) che pensa di poter fare di più di quello che serve alla squadra. Per il futuro degli Spurs si passa da quella linea con Fox, Castle, Harper e Vass x.com