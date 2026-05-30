Bando per Villa Salina | Uno spazio sociale dedicato alle famiglie
Il Comune ha aperto un bando per la co-progettazione di uno spazio sociale dedicato alle famiglie nella ex scuola dell’infanzia Villa Salina, situata nella frazione Primo Maggio. L’obiettivo è creare un luogo di condivisione per genitori e bambini. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire alla definizione del progetto. La scadenza per le proposte è stata comunicata nelle modalità ufficiali del bando.
Condividere la genitorialità: il Comune apre la co-progettazione per un nuovo spazio per le famiglie nella ex scuola dell’infanzia Villa Salina della frazione Primo Maggio. A questo proposito nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’attivazione di un partenariato con enti del terzo settore. "Crediamo – spiega la vice sindaca Maria Vittoria Cassanelli (foto sopra) – che l’essere genitori sia una sfida da compiere non in solitudine e che ci sia la necessità di un’intera comunità che se ne occupi. Per questa ragione desideriamo che lo spazio diventi un luogo in cui gli enti del terzo settore possano collaborare per costruire insieme e rispondere ai bisogni del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: Bando per Villa Salina: Uno spazio sociale dedicato alle famiglie; Condividere la genitorialità – un avviso pubblico per Enti del Terzo Settore a Castel Maggiore.