Bando per Villa Salina | Uno spazio sociale dedicato alle famiglie

Notizia in breve

Il Comune ha aperto un bando per la co-progettazione di uno spazio sociale dedicato alle famiglie nella ex scuola dell’infanzia Villa Salina, situata nella frazione Primo Maggio. L’obiettivo è creare un luogo di condivisione per genitori e bambini. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire alla definizione del progetto. La scadenza per le proposte è stata comunicata nelle modalità ufficiali del bando.