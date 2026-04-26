Arriva il Gioco del Ponte Uno spazio dedicato

Quest'anno torna il Gioco del Ponte, un evento che richiama molti appassionati e si svolge in una zona dedicata alla tradizione locale. L’assessora responsabile della Fiera di Pontasserchio ha annunciato l’apertura di uno spazio appositamente dedicato a questa manifestazione. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà diverse iniziative legate alla storia e alla cultura della zona.

Assessora Roberta Paolicchi, una delle sue deleghe è proprio quella dedicata alla tradizionale Fiera di Pontasserchio. Che cosa raccontano i primi numeri di Agrifiera 2026? "I bilanci, ovviamente, li faremo alla fine, ma se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta un’edizione speciale: abbiamo 240 espositori, provenienti da tutta la Toscana ma anche da molte regioni d’Italia. C’è pure lo stand di Bad Tolz, la città termale bavarese con cui siamo gemellati. Sono in programma cinque serate di spettacoli e, in tutto, più cento eventi, molti dei quali si ripetono su più giorni, spalmati nei dieci giorni di fiera". Quali sono le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Arriva il Gioco del Ponte. Uno spazio dedicato" Gioco del Ponte 2025 Notizie correlate Leggi anche: Artemia, uno spazio dedicato all’artigianato Santhià: Rinasce la biblioteca, un nuovo spazio dedicato a bambini e ragazzi con aree gioco educative.Santhià, nel cuore del Basso Biellese, ha inaugurato un nuovo spazio all’interno della Biblioteca civica “Mario Pistono” dedicato a bambini, ragazzi... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Arriva il Gioco del Ponte. Uno spazio dedicato; Bedini, Pisa investe su storia e identità; Pisa celebra San Torpè: gli eventi in programma; Pisa, il 25 aprile si corre la Strapazzata. Gioco del Ponte Arrivano i nuovi costumiSi sfiora il milione di euro. A tanto ammonta, l’investimento dal 2019 ad oggi, nel Gioco del Ponte. L’ultimo tassello di questo mosaico di finanziamenti è quello per 59 nuovi costumi sia per i ... lanazione.it A Pisa ci sono tradizioni che non stanno ferme a farsi guardare. Una di queste è il Gioco del Ponte. Il Comune di Pisa lo definisce una manifestazione storico-rievocativa che deriva dall’antico gioco militare del Mazzascudo: una battaglia simulata sul Ponte di - facebook.com facebook Gioco del Ponte, presentati 59 nuovi costumi Vicesindaco Bedini: «Spinta decisiva e futuro del corteo garantito» comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com