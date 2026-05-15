Intelligenza artificiale Cdo porta all’AI Week uno spazio dedicato alle imprese

Alla fiera di Rho, il 19 e 20 maggio, Compagnia delle Opere allestirà l’Innovation Hub, uno spazio dedicato alle imprese e ai professionisti per discutere sull’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale. L’area si inserisce nell’ambito di AI Week, un evento che si concentra sulle innovazioni tecnologiche e le loro potenzialità nel mondo aziendale. Durante le due giornate, saranno presenti rappresentanti di diverse realtà industriali e tecniche per confrontarsi su progetti e soluzioni concrete.

Compagnia delle Opere torna all’AI Week di Rho Fiera, il grande evento europeo dedicato all’intelligenza artificiale in programma il 19 e 20 maggio, e lo fa portando al centro della manifestazione un nuovo spazio dedicato alle aziende. Si chiama Innovation Hub ed è un’area di oltre 200 metri quadrati pensata per favorire l’incontro tra imprese, professionisti e innovatori attraverso casi concreti, confronto operativo e networking. All’interno dell’hub saranno presenti 23 aziende associate a Cdo, chiamate a raccontare esperienze e applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nei diversi settori produttivi. Attesi in fiera anche circa 500 associati, segno di una partecipazione che l’associazione interpreta come la costruzione di un ecosistema capace di accompagnare le imprese nella trasformazione tecnologica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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