Bandiere verdi 2026 | da Anzio a Ventotene le spiagge del Lazio premiate

Le spiagge del Lazio hanno ricevuto le Bandiere verdi 2026, tra cui Anzio e Ventotene. Le Bandiere verdi sono riconoscimenti assegnati alle spiagge più adatte alle famiglie con bambini, in base a criteri di sicurezza, accessibilità e qualità delle acque. La premiazione si basa su un progetto avviato nel 2008, inizialmente dedicato alle località italiane. L’assegnazione riguarda diverse spiagge della regione, che si sono distinte rispetto ad altre in Italia.

Roma, 30 maggio 2026 – Il progetto delle Bandiere verdi nasce nel 2008, con una ricerca inizialmente dedicata alle sole località italiane. Nel 2017 il riconoscimento è stato esteso ai Paesi dell’Unione europea e, dal 2021, anche alle spiagge del continente africano, segnando una progressiva apertura internazionale. La selezione può avvenire esclusivamente sulla base delle indicazioni dei pediatri, mentre la valutazione della qualità ambientale si fonda sui dati delle Arpa regionali e sulle ordinanze dei sindaci. La cerimonia di consegna ufficiale delle Bandiere verdi 2026 si terrà nella sede del Comune di Termoli (Campobasso) sabato 11 luglio, in collaborazione con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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