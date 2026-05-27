Bandiere Verdi 2026 otto spiagge salernitane premiate dai pediatri

Notizia in breve

Otto spiagge nella provincia di Salerno hanno ricevuto la Bandiera Verde 2026, premio assegnato dai pediatri. Il riconoscimento viene dato ogni anno sulla base delle valutazioni di migliaia di medici specialisti dell’età evolutiva in Italia. La Bandiera Verde indica spiagge considerate adatte alle famiglie con bambini, con caratteristiche che favoriscono la sicurezza e il benessere dei più piccoli. La premiazione si basa su criteri di qualità delle acque, sicurezza e servizi offerti.