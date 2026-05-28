Otto spiagge del litorale pontino sono state riconosciute con le Bandiere Verdi dai pediatri. La selezione si basa su criteri di sicurezza e idoneità per i bambini, considerando aspetti come la presenza di servizi adeguati, la qualità del mare e l’assenza di rischi. Le località premiate sono state valutate secondo questi parametri, senza indicazioni su altre caratteristiche o motivazioni specifiche. La decisione si basa esclusivamente sui criteri di sicurezza e benessere dei bambini.

? Domande chiave Quali sono le otto località del litorale pontino premiate?. Come hanno scelto i pediatri le spiagge più sicure per i bambini?. Perché la provincia di Latina è diventata una delle più premiate?. Cosa devono cambiare i sindaci per garantire il benessere delle famiglie?.? In Breve 3.238 pediatri hanno valutato le spiagge senza ricevere compensi o sponsorizzazioni.. Criteri medici includono fondali dolci, spazi tra ombrelloni e presenza di bagnini.. Italo Farnetani ha presentato l'elenco aggiornato al 2026 durante l'incontro a Modica.. Il Lazio conta 10 spiagge premiate includendo Anzio e Montalto di Castro.. Otto località del litorale pontino hanno ottenuto oggi il riconoscimento delle Bandiere Verdi, confermando la provincia di Latina tra le sei più premiate d’Italia per la qualità delle spiagge dedicate ai bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Litorale pontino: 8 spiagge premiate dai pediatri con le Bandiere Verdi

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