Eva Mikula ha commentato l'intervista rilasciata da Fabio Savi a Quarto Grado riguardo ai fatti della Uno Bianca. Mikula ha affermato che Savi sa mentire e manipolare, criticando le sue dichiarazioni. La sua analisi si concentra sulla percezione di falsità nelle affermazioni di Savi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell'intervista. La discussione si concentra sulla credibilità delle dichiarazioni di Savi e sulla sua interpretazione dei fatti.

“Mentire e manipolare“, queste le capacità ancora presenti in Fabio Savi secondo Eva Mikula, sua fidanzata fino all’arresto di tutti i componenti della banda della Uno Bianca. Dopo l’intervista rilasciata alla giornalista Francesca Carollo per Quarto Grado, la donna non nasconde le ferite ancora aperte: “Rivivo la paura, il ricordo del male anche dopo 32 anni”. Il commento di Eva Mikula In una lettera inviata all’Ansa Eva Mikula, l’ex fidanzata di Fabio Savi, ha commentato l’intervista al “Lungo”. La donna sostiene che ancora oggi il componente della banda della Uno Bianca sia in grado di “mentire e manipolare”, e proprio per questo “agli occhi degli altri appare impeccabile, come lo era prima che fosse arrestato, un insospettabile vicino di casa“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Banda della Uno Bianca, Eva Mikula dopo l'intervista a Fabio Savi: "Sa mentire e manipolare"

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Grazie a #QuartoGrado ho scoperto che quelli della banda della uno bianca erano delle forze dell'ordine... che squallore totale. x.com

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Beh, tra tutti i finali che abbia mai visto, quello è sicuramente uno di essi. reddit

Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994Leggi su Sky TG24 l'articolo Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994 ... tg24.sky.it