Eva Mikula e la banda della Uno Bianca | Savi conferma che sono una testimone e una sopravvissuta

Una testimone e sopravvissuta all’attacco della banda della Uno Bianca ha confermato di aver ascoltato un’intervista in cui un investigatore ha affermato che lei è una testimone. La donna ha dichiarato che, durante l’ascolto, ha pensato che la verità può essere dolorosa, anche se spesso è diversa da ciò che si desidererebbe. La conferma è arrivata da un ufficiale che ha ascoltato le sue parole e le ha riferite.

Bologna, 6 maggio 2026 – "La prima cosa che ho pensato durante l'ascolto dell' intervista è che la verità fa male, perché non è sempre ciò che noi vorremmo. Personalmente, ho ricevuto dure conferme dalle parole di Roberto, che ero una testimone e detto da lui che i testimoni li uccideva, che sono una sopravvissuta". Lo dice all'Ansa Eva Mikula, commentando l'intervista andata in onda ieri sera a 'Belve Crime' a Roberto Savi, uno dei capi della banda della Uno bianca. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacatrentanni-di-depistaggi-e-bugie-178de0aa Pesaro 1997 processo savi uno Bianca,eva Mikula fidanzata di Fabio Savi assolta Chi è Eva Mikula.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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