Una grande banconota con il volto di Donald Trump è stata esposta sulla spianata monumentale nel centro di Washington. La nota presenta un’immagine del ex presidente stampata su una superficie di diversi metri, visibile da lontano. La manifestazione si svolge in un’area aperta, con la banconota posta al centro di un allestimento che richiama un’installazione artistica. La scena è visibile a chi si trova nei dintorni, attirando l’attenzione di passanti e visitatori.

Stati Uniti Casa bianca sventrata e placcata in oro, l’arco di trionfo pronto a oscurare il cimitero militare, e il volto del leader sui 250 dollari Stati Uniti Casa bianca sventrata e placcata in oro, l’arco di trionfo pronto a oscurare il cimitero militare, e il volto del leader sui 250 dollari Se c’è una manifestazione architettonica di ciò che avviene nella mente di Donald Trump è quella che sta prendendo forma sulla spianata monumentale nel centro di Washinton. Davanti alla Casa bianca, trasfigurata dalle demolizioni e le ristrutturazioni ordinate dal presidente, è quasi ultimato l’allestimento della gabbia ottagonale che servirà da ring per i combattimenti di arti marziali miste previste per il 14 giugno. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Banconota Trump, grandeur performativa del regime americano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cosa che Trump non ha capito del regime iranianoIl regime iraniano si basa su una lunga tradizione di resistenza e di ideologia che va oltre le semplici dichiarazioni pubbliche.

Trump vuole una banconota da 250 dollari con il suo voltoUn'idea proposta durante le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti prevede l'emissione di una banconota da 250 dollari con il volto di...

Temi più discussi: Banconota Trump, grandeur performativa del regime americano; Geopolitica della Luna; Usa, Bessent: Al Congresso proposta per banconota con Trump.

Trump vuole il suo ritratto sulla banconota da 250 dollari. Il tycoon come Giulio CesareI fedelissimi di The Donald stanno facendo pressione sulla zecca Usa per ottenere il via libera al biglietto verde con la faccia del presidente. L’ex direttrice, che era contraria, è stata bruscamente ... msn.com

Trump vuole il suo volto sulla banconota da 250 dollari: il prototipo è già pronto al TesoroIl Tesoro USA lavora a una banconota da 250 dollari con il ritratto di Trump. Ma la legge vieta le persone ancora in vita sulle monete ... ilfattoquotidiano.it