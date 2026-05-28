Un'idea proposta durante le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti prevede l'emissione di una banconota da 250 dollari con il volto di un ex presidente. La proposta, legata all'amministrazione di Donald Trump, ha suscitato discussioni a Washington. La proposta mira a commemorare l’evento, ma non è ancora stata approvata ufficialmente. Al momento, non ci sono dettagli su se e quando questa banconota potrebbe essere messa in circolazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’idea controversa per le celebrazioni “America 250”. Una proposta legata all’amministrazione di Donald Trump avrebbe acceso il dibattito a Washington: introdurre una nuova banconota da 250 dollari con il suo volto in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti. Secondo fonti citate dal Washington Post, l’iniziativa sarebbe stata sostenuta da alcuni alti funzionari del Tesoro, ma ha incontrato forti resistenze interne per motivi giuridici e procedurali. I limiti della legge sulle banconote americane. Uno dei principali ostacoli riguarda la normativa vigente negli Stati Uniti: sulle banconote possono essere raffigurate esclusivamente persone decedute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump vuole una banconota da 250 dollari con il suo volto

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This Congressman Wants Trump's Face on New $250 Bill (Yes, Really)

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