I sindacati delle banche hanno avanzato una richiesta di aumento salariale di 518 euro e di riduzione delle ore di lavoro per i dipendenti. La richiesta si inserisce nel tentativo di modificare le condizioni contrattuali dei lavoratori. Contestualmente, si registra un alto tasso di turnover tra i nuovi assunti, con molti che abbandonano il lavoro dopo circa diciotto mesi. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali ripercussioni di queste richieste sui margini di profitto delle banche.

? Punti chiave Come influirà l'aumento salariale sui profitti record delle banche?. Perché i nuovi assunti lasciano il lavoro dopo soli diciotto mesi?. Quali conseguenze avrà la riduzione dell'orario sulla produttività del settore?. Chi accoglierà le richieste sindacali durante i prossimi tavoli tecnici?.? In Breve Aumento del 15,5% calcolato su inflazione e redditività del settore bancario.. Riduzione oraria proposta da 37 a 35 ore settimanali per i lavoratori.. Assemblee di base previste fino a metà luglio prima del tavolo con Abi.. Profitti bancari tra il 2020 e il 2025 superiori a 140 miliardi di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche, i sindacati chiedono +518 euro e meno ore: la sfida ai profitti

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