Troppo caldo per lavorare | sindacati chiedono lo stop ai cantieri nelle ore centrali

Da bolognatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sindacati hanno chiesto alla Regione di fermare i cantieri tra le 11 e le 16, quando le temperature superano i 35°C. La richiesta arriva in seguito all’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Emilia-Romagna, con operai esposti a rischi di colpi di calore e malori. La regione deve decidere se adottare misure di sospensione temporanea del lavoro nelle ore più calde.

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Con il caldo africano che sta investendo l’Emilia-Romagna, i sindacati chiedono alla Regione un intervento urgente per fermare il lavoro nei cantieri durante le ore più a rischio. Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna sollecitano infatti un’ordinanza regionale che vieti le attività all’aperto nelle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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