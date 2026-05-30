Bambinopoli caos da vandalismo | il sindaco interviene sui ragazzi

Notizia in breve

Le telecamere di Bambinopoli hanno ripreso alcuni giovani che hanno danneggiato diverse strutture del parco. Le immagini mostrano gruppi di ragazzi mentre colpiscono e lanciano oggetti contro le attrezzature. Le famiglie coinvolte sono state contattate e hanno manifestato disappunto per il comportamento dei loro figli. Il sindaco ha annunciato che saranno adottate misure per rafforzare la sorveglianza e prevenire future azioni vandaliche.