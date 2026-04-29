A Caravaggio, il confronto tra il sindaco e l'ex assessore ha generato tensioni all’interno della giunta riguardo ai bandi pubblici. La questione riguarda i progetti Innovacultura 2026 e Capitale italiana del Libro 2027, che hanno portato a un acceso scontro tra le due figure politiche. La disputa ha coinvolto diversi membri dell’amministrazione, creando divisioni in consiglio comunale e alimentando discussioni sulla gestione delle iniziative culturali.

? Cosa sapere Il sindaco Bolandrini e l'ex assessore Cattelani si scontrano sui bandi a Caravaggio.. La disputa sui progetti Innovacultura 2026 e Capitale italiana del Libro 2027 spacca la giunta.. Il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini ha risposto con un comunicato ufficiale alle dichiarazioni di Juri Cattelani, l’ex assessore le cui deleghe sono state revocate dopo una serie di divergenze amministrative che hanno scosso la giunta comunale. La vicenda, esplosa con le dimissioni dell’ex esponente della maggioranza, ha portato a una gestione diretta dei compiti rimasti vacanti da parte del primo cittadino fino alla fine del mandato attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caravaggio, scontro tra Sindaco ed ex assessore: caos sui bandi

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