Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi vigilante interviene ed estrae la pistola | sospeso da Atm

Un vigilante di Milano è stato sospeso da Atm dopo aver estratto la pistola in metropolitana mentre interveniva a seguito di molestie da parte di un gruppo di ragazzi. L'episodio è avvenuto in una stazione della metropolitana, dove il vigilante ha deciso di mostrare l'arma per allontanare i giovani. L'azienda di trasporti ha avviato un procedimento disciplinare contro il dipendente.

Un addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di ragazzi. Per questo motivo, Atm ha deciso di sospenderlo dal lavoro, motivando la decisione col fatto che il vigilante avrebbe compiuto quel gesto “senza necessità di legittima difesa”. La ricostruzione dei fatti La vicenda dell’addetto alla sicurezza sospeso da Atm è finita al centro di un servizio della trasmissione Mattino Cinque, che ha ricostruito così quanto accaduto nella stazione di Cadorna della metropolitana di Milano: il 21 marzo tre addetti alla sicurezza hanno raccolto la richiesta di aiuto di un gruppo di ragazze, infastidite da una banda di ragazzi con bottiglie e bicchieri in mano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da Atm Notizie correlate Leggi anche: Vigilante Atm estrae la pistola: sospeso. L’azienda: “Nessuna legittima difesa” Infastidisce ragazze nella metropolitana a Milano, vigilante lo aggredisce ed estrae la pistola: sospesoL'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha sospeso dal suo incarico una guardia giurata di 52 anni. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Molestano ragazze sul metrò a Milano, vigilante estrae la pistola: sospeso per aver violato il protocollo; Turiste violentate in centro a Milano: è caccia allo stupratore; Molestano ragazze sulla metropolitana di Milano, vigilante estrae la pistola: Sospeso per aver violato il protocollo; Milano, due turiste violentate a un passo da piazza Duomo. L'aggressore è un marocchino. Sindaco di Milano su 25 aprile. Minga sun un pirla. Sala, sindaco di Milano, ha chiesto all’Anpi quali bandiere potessero partecipare alla manifestazione del 25 Aprile. E l’Anpi gli ha detto: quelle della Palestina sì, quelle del Donetks occupato dai Russi sì, quel x.com Da Milano a Beverly Hills… in tram Un viaggio che in soli 20 minuti ha riportato i fan indietro di 25 anni. Guarda tutte le stagioni di #BeverlyHills90210 su Sky. facebook