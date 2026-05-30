Il silenzio è stato rotto con l’apertura delle urne per il ballottaggio. Tra gli elettori, uno di sinistra, che ha sempre votato a sinistra, ha espresso la sua scelta, mentre un altro, ex sostenitore del PD renziano, ha deciso di votare per la destra. La differenza tra le due posizioni si è fatta evidente durante il voto.

Sono un elettore di sinistra, lo sono sempre stato e non cambierò oggi, come invece ha fatto Marco Donati, che da calendiano ex PD renziano (che è un po’ la stessa cosa.) è passato da sinistra a destra. Mi era stato chiesto di evitare commenti durante le trattative tra Ceccarelli e lui, io l’ho fatto, ma ora non ha più senso. La sua mossa di non scegliere una parte ai ballottaggi consegna una vittoria quasi certa a Comanducci. Così Marco, vista la situazione dal suo punto di vista, sceglie se stesso anziché Arezzo. E’ la stessa persona che voleva a tutti i costi fare le primarie del campo largo o essere candidato direttamente dalla stessa parte politica? No, oggi è quello che di fronte a un possibile apparentamento proposto da Ceccarelli, considera la probabile sconfitta e si mantiene equidistante tra destra e sinistra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ballottaggio: Il silenzio è terminato

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