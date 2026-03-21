Ponte Pallotta ci siamo | Terminato il collaudo promesse mantenute

Anas ha annunciato la conclusione dei lavori di collaudo sul Ponte Pallotta, confermando che l’intervento è stato portato a termine. Dario Carli, rappresentante della Lega a Comacchio, ha affermato che l’impegno di seguire l’intervento fino alla fine è stato rispettato. La conclusione del collaudo segna il completamento delle operazioni sul ponte, come previsto.

Ponte Pallotta: Anas comunica la conclusione dei lavori di collaudo. Dario Carli (Lega Comacchio): "Mantenuto l’impegno di seguire l’intervento fino al termine. Ora spetta all’ente locale definire le procedure di riapertura". È arrivata la comunicazione ufficiale da Anas: i lavori di collaudo del cavalcavia Pallotta sulla RA08 Ferrara-Porto Garibaldi sono conclusi. Lo annuncia con soddisfazione Dario Carli, segretario della Lega di Comacchio, che ha seguito l’intera vicenda dall’aprile 2024, quando l’infrastruttura venne gravemente danneggiata dall’urto di un mezzo pesante. "Anas ha comunicato l’effettiva chiusura del cantiere – dichiara Carli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte Pallotta, ci siamo: "Terminato il collaudo, promesse mantenute" Articoli correlati Sostegno a Forlimpopoli: promesse non mantenute, un’oraLa questione del sostegno scolastico a Forlimpopoli riemerge con forza, smentendo l’annuncio ufficiale di risoluzione del problema. Emmelibri, sciopero e sit-in: "Promesse non mantenute diritti degli operai calpestati"Quinto giorno di sciopero e sit-in, ieri, davanti ai cancelli della Emmelibri, la logistica di Carpiano dove vengono stoccati, e smistati, libri,...