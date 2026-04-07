Il gasolio comincia a scarseggiare | primi cartelli ' terminato' nel casertano

Da casertanews.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle giornate di Pasqua, alcuni distributori di carburante nella provincia di Caserta hanno iniziato a mettere cartelli con la scritta “prodotto esaurito”. La situazione riguarda distributori di gasolio e i cartelli sono stati segnalati sia a Caserta che a Marcianise. La scarsità di gasolio si fa sentire, con i primi punti vendita che non dispongono più di questa tipologia di carburante.

Compaiono i primi cartelli “prodotto esaurito” ai distributori di carburante di Caserta. L'episodio è stato segnalato nei giorni di Pasqua da parte alcuni lettori a Casertanews a Caserta ma anche a Marcianise. Da quanto si apprende, in alcuni erogatori il Diesel sarebbe terminato mentre si assiste alla continua impennata dei prezzi. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Caro carburanti, diesel schizza sopra i 2 euro al litro. Il podio dei distributori più e meno cari in città L'audizione shock della commissaria: "Omertà, debiti e stanze chiuse a chiave. Qui la politica ha fallito"... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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