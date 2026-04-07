Nelle giornate di Pasqua, alcuni distributori di carburante nella provincia di Caserta hanno iniziato a mettere cartelli con la scritta “prodotto esaurito”. La situazione riguarda distributori di gasolio e i cartelli sono stati segnalati sia a Caserta che a Marcianise. La scarsità di gasolio si fa sentire, con i primi punti vendita che non dispongono più di questa tipologia di carburante.

Compaiono i primi cartelli “prodotto esaurito” ai distributori di carburante di Caserta. L'episodio è stato segnalato nei giorni di Pasqua da parte alcuni lettori a Casertanews a Caserta ma anche a Marcianise. Da quanto si apprende, in alcuni erogatori il Diesel sarebbe terminato mentre si assiste alla continua impennata dei prezzi. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Caro carburanti, diesel schizza sopra i 2 euro al litro. Il podio dei distributori più e meno cari in città L'audizione shock della commissaria: "Omertà, debiti e stanze chiuse a chiave. Qui la politica ha fallito"... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoA San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici.

Cartelli bruciati con Giorgia Meloni e Carlo Nordio: identificati i primi tre responsabiliHanno già un’origine precisa i primi tre responsabili del rogo dei cartelli con i volti di Giorgia Meloni e Carlo Nordio durante la manifestazione...

Temi più discussi: Il gasolio comincia a scarseggiare: primi cartelli 'terminato' nel casertano; Crisi Iran, al Marconi scattano le restrizioni carburante: cosa cambia; Voli a rischio per la guerra in Medio Oriente: ora scatta il razionamento del carburante negli scali di Milano e Venezia; Caro carburanti, le aziende dei bus turistici hanno i conti in rosso: Fatturato in calo del 60%.

Caro carburanti: ecco spiegato perché il gasolio costa più della benzina (e non tornerà indietro)Un’analisi sulle nuove accise e sulla domanda record di gasolio: tutti i fattori strutturali che hanno sancito il sorpasso definitivo sulla benzina. panorama.it

Si comincia a vedere il primo calo dei prezzi dei carburantiDa venerdì si sono iniziati a vedere i primi cali dei prezzi dei carburanti dai distributori, dopo la riduzione delle accise decisa dal governo mercoledì sera per tentare di compensare almeno in parte ... ilpost.it

Emanuele Pozzolo. . Tra poco ci diranno che non c’è più gas, non c’è più benzina, non c’è più gasolio. Ma perchè siamo così stupidi da non parlare con la Russia #interessenazionale - facebook.com facebook