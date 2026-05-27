In città si apre la Borsa del ballottaggio, con i voti di Donati considerati molto preziosi. Il leader civico si prende alcune ore per valutare la propria strategia, mentre l’interesse per il pacchetto di preferenze aumenta. La situazione si fa più tesa in attesa di eventuali mosse e alleanze. La campagna elettorale si concentra sui voti ancora non assegnati, che potrebbero decidere il risultato finale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata pubblicamente.

Mentre il leader civico si prende qualche ora per decidere il da farsi, in città cresce la febbre per il pacchetto di voti più ambito del momento. Analisti, strateghi e gruppi WhatsApp seguono la quotazione minuto per minuto. AREZZO – Sono ore di forte volatilità sui mercati. No, non quelli finanziari. Quelli elettorali. Dopo il primo turno delle comunali, ad Arezzo si è aperta ufficialmente la Borsa del Ballottaggio. Un mercato particolare. Non si comprano azioni. Non si vendono obbligazioni. Si cercano i voti di Marco Donati. Il candidato civico arrivato terzo si è preso una giornata per riflettere sul da farsi. Una decisione apparentemente normale che però ha provocato effetti immediati sul territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, i voti di Donati quotati come l’oro: aperta la Borsa del ballottaggio

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