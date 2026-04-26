Da Somma a Masciago Primo I dieci Comuni al voto di maggio Un solo possibile ballottaggio
Il prossimo mese, dieci Comuni della provincia di Varese saranno interessati alle elezioni amministrative, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. Tra questi, Somma Lombardo sarà l’unico Comune in cui si potrà arrivare a un secondo turno, il ballottaggio, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza al primo voto. Gli altri Comuni voteranno un solo giorno, senza possibilità di seconda tornata.
Sono dieci i Comuni della provincia di Varese chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Somma Lombardo è l’unico in cui si potrà andare al ballottaggio. I candidati sindaco sono 4, le liste 12, i candidati consiglieri 180. Il centrosinistra punta su Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente al fianco di Stefano Bellaria, che saluta dopo due mandati. Il centrodestra, dopo mesi di frizioni interne, è riuscito a trovare la quadra intorno a Silvio Pezzotta. Dario Pulli è il candidato di Azione, mentre Alberto Nervo si presenta per SommaSì. Un’altra partita interessante si gioca a Luino, dove i candidati sono 5. Il sindaco uscente Enrico Bianchi, sostenuto dal Pd, ci riprova, ma dovrà vedersela con il predecessore Andrea Pellicini, deputato di FdI sostenuto da tutto il centrodestra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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