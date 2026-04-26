Il prossimo mese, dieci Comuni della provincia di Varese saranno interessati alle elezioni amministrative, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. Tra questi, Somma Lombardo sarà l’unico Comune in cui si potrà arrivare a un secondo turno, il ballottaggio, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza al primo voto. Gli altri Comuni voteranno un solo giorno, senza possibilità di seconda tornata.

Sono dieci i Comuni della provincia di Varese chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Somma Lombardo è l’unico in cui si potrà andare al ballottaggio. I candidati sindaco sono 4, le liste 12, i candidati consiglieri 180. Il centrosinistra punta su Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente al fianco di Stefano Bellaria, che saluta dopo due mandati. Il centrodestra, dopo mesi di frizioni interne, è riuscito a trovare la quadra intorno a Silvio Pezzotta. Dario Pulli è il candidato di Azione, mentre Alberto Nervo si presenta per SommaSì. Un’altra partita interessante si gioca a Luino, dove i candidati sono 5. Il sindaco uscente Enrico Bianchi, sostenuto dal Pd, ci riprova, ma dovrà vedersela con il predecessore Andrea Pellicini, deputato di FdI sostenuto da tutto il centrodestra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Somma a Masciago Primo. I dieci Comuni al voto di maggio. Un solo possibile ballottaggio

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