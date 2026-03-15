Viareggio e le primarie del centrosinistra | vince Federica Maineri sarà la candidata a sindaco

Federica Maineri ha conquistato le primarie del centrosinistra a Viareggio e sarà la candidata del Pd alla prossima carica di sindaco. L’elezione si è svolta il 15 marzo 2026 e ha visto la partecipazione degli iscritti e simpatizzanti del partito. La vittoria di Maineri apre la strada alle successive fasi della campagna elettorale in vista delle amministrative.

Viareggio, 15 marzo 2026 – E’ Federica Maineri, indicata dal Pd, la vincitrice delle primarie del centrosinistra che si sono svolte a Viareggio. E’ lei dunque la candidata alla poltrona di sindaco di Viareggio per la coalizione in vista delle consultazioni di questa primavera. Maineri ha vinto con il 40% e ha superato dunque gli altri due nomi in lizza: l'ex assessore alla Regione Toscana Stefano Baccelli, iscritto del Pd ed esponente del raggruppamento Spazio progressista e Antonella Serafini di Sinistra Italiana. Il voto Le operazioni di voto sono andate avanti per tutta la giornata di domenica 15 marzo e si sono svolte regolarmente. Diversi i punti in cui si poteva votare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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