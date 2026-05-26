Il Security Manager del Borussia Dortmund ha commentato la Nazionale italiana, sottolineando come il nuovo gruppo, guidato da Baldini, sia stato rinnovato per affrontare le prossime sfide contro Lussemburgo e Grecia. Ha evidenziato i cambiamenti nel team e l’obiettivo di migliorare la coesione tra i giocatori. Nessuna opinione personale, solo analisi sulle modifiche apportate alla formazione e le strategie in vista delle partite successive.

La riflessione del Security Manager del Borussia Dortmund sulla Nazionale rinnovata per le sfide con Lussemburgo e Grecia.. Per le sfide con Lussemburgo e Grecia nasce un’Italia nuova, diversa, quasi rivoluzionata. Una Nazionale che cambia pelle e che, nelle parole e nello sguardo tecnico di Gaetano Rana, Security Manager del Borussia Dortmund BVB, non è un semplice esperimento: è un investimento sul futuro, un atto di coraggio, una scelta identitaria. Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim, ha deciso di rompere gli schemi e di affidarsi a un gruppo giovane, freschissimo, costruito attorno all’ossatura dell’Under 21. Una scelta che sorprende, divide, incuriosisce. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Gaetano Rana e la nuova Italia giovane di Baldini

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GERRY E LA MANO DI AMBRA

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