Un gasdotto da un miliardo di dollari nei Balcani è stato avviato da una società senza esperienza che ha superato la gara di assegnazione. Si indaga su un possibile collegamento tra questa società e alcuni avvocati vicini all’ex presidente degli Stati Uniti. Le autorità stanno esaminando come sia stato possibile che la società, priva di precedenti nel settore, abbia ottenuto il contratto, sollevando dubbi su eventuali rapporti con figure legate all’ex presidente.

? Domande chiave Chi sono i legali vicini a Trump che gestiscono il progetto?. Come ha fatto una società senza esperienza a saltare la gara?. Perché l'Unione Europea ha inviato un avvertimento privato alla Bosnia?. Quali rischi corre la stabilità dei Balcani con questo nuovo gasdotto?.? In Breve Progetto Southern Interconnection prevede 300 milioni per condotta e 900 milioni per centrali.. Jesse Binnall e il fratello di Michael Flynn gestiscono la società AAFS.. La Bosnia deve cessare gli acquisti di gas russo entro settembre 2027.. Transparency International e l'ambasciatore UE segnalano rischi per la corruzione locale.. Contratti da un miliardo nei Balcani: l’ombra di Trump sulla nuova infrastruttura energetica bosniaca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Balcani, gasdotto da 1 miliardo: emerge il legame con la cerchia di Trump

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